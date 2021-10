Y: The Last Man, Ashley Romans sicura: 'Vorrei interpretare Frenzy degli X-Men'

L'universo Marvel fa gola a qualunque attore, anche a chi sta ancora smaltendo la delusione per la cancellazione di Y: The Last Man come Ashley Romans, che in una recente intervista ha svelato il suo sogno di interpretare un personaggio ben preciso appartenente all'universo degli X-Men. Ma di chi si tratta?

Stiamo parlando di Joanna Cargill, aka Frenzy: l'attrice si è imbattuta nel villain Marvel dopo essersi appassionata agli X-Men in seguito alla lettura di un libro sulle tecniche di lettura rapida, e da allora ha cominciato a coltivare, neanche troppo in segreto, il sogno di poterle dare volto sul grande schermo.

"Avete presente Joanna Cargill? Di tutti gli universi che mi hanno colpita penso che X-Men sia il più bello. Stavo leggendo questo libro sulle tecniche di lettura veloce di Jim Kwik. Lui ha scritto questo bellissimo libro sull'espandere la mente e cose del genere, ma c'è un capitolo davvero fantastico in cui parla di quanto gli piacerebbe essere un X-Men. Quindi ho cominciato ad interessarmi all'universo degli X-Men e sì, penso che quella si la mia risposta" sono state le parole dell'attrice.

Vi piacerebbe vedere Ashley Romans in un film Marvel? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, anche Stephen King ha parlato della cancellazione di Y: The Last Man.