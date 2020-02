Y: The Last Man: Barry Keoghan abbandona la serie di FX

Secondo quanto riportato da Collider, Barry Keoghan ha abbandonato l'adattamento televisivo di Y: The Last Man, in cui avrebbe dovuto ricoprire un ruolo da protagonista. La serie FX dovrà quindi cercare in fretta un sostituto per rimanere nei tempi di produzione previsti.

In un successivo articolo diffuso dall'Hollywood Reporter, si fa riferimento al fatto che la produzione ha già avviato i casting per la ricerca del sostituto di Keoghan nella parte principale dello show. Non è chiaro però se la produzione riuscirà a mantenere inalterata la data d'uscita, prevista per il 2020. Un'altra tegola quindi per lo show FX che un anno fa aveva perso lo sceneggiatore principale, Michael Green, sostituendolo con Eliza Clark.

Keoghan avrebbe dovuto ricoprire i panni del protagonista Yorick Brown, un sopravvissuto ad un catastrofico evento che ha ucciso ogni creatura vivente con un cromosoma Y. Ancora nel cast è invece Diane Lane, che vestirà i panni di Jennifer Brown, sua madre nonché senatrice dell'Ohio. In lizza per il ruolo c'era il premio Oscar Jodie Foster, ma evidentemente le trattative non devono essere andate a buon fine. Nel cast troviamo anche Imogen Poots (Fright Night) che interpreterà la sorella più grande di Yorik, Hero, e Lashana Lynch nei panni del misterioso Agente 355. A questi si aggiungono anche Juliana Canfield (Succession) nei panni di Beth, interesse amoroso del protagonista, e Marin Ireland (Sneaky Pete, Hell or High Water) in quelli dell'assistente presidenziale Nora.

Adattamento televisivo della celebre serie a fumetti scritta da Brian K. Vaughan, il pilot dello show sarà diretto da Melina Matsoukas (Insecure, Master of None) e le riprese partiranno alla fine di luglio. Il CEO di FX, emittente sulla quale verrà trasmesso, si è dimostrato molto entusiasta del progetto.

Y: The Last Man racconta le peripezie di Yorick che, accompagnato dalla scimmia cappuccino Ampersand, si trova in un mondo di sole donne e collabora con l’agente governativo 355 per cercare di scoprire la verità sul virus e tentare di capire perché sia l’unico uomo sopravvissuto. La serie è durata 60 numeri ed è stata pubblicata tra il 2002 e il 2008, riscuotendo un gran successo di critica e pubblico.

Rivedremo Keoghan al cinema nel suo esordio nel Marvel Cinematic Universe, in quanto fa parte del cast de Gli Eterni, l'attesissimo film in arrivo nelle sale a novembre. Le riprese si sono concluse da pochi giorni.