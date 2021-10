Y: The Last Man, dopo la cancellazione parla Diana Bang:'Non voglio dire addio ad Allison'

La cancellazione di Y: The Last Man ha gettato nello sconforto il cast della serie tv FX e dopo le parole della showrunner Eliza Clark, molti membri del cast sembrano non essere pronti a dire addio ai loro personaggi. Tra questi c'è Diana Bang interprete di Allison Mann.

L'attrice intervistata da Collider ha parlato del suo rapporto con lo show, rivelando di essere molto legata al suo ruolo, in quanto le ha permesso di crescere sia dentro che fuori dal set. Sul suo primo approccio ad Allison Mann ha detto: "Non sono una persona da fumetti. Ho ricevuto il copione dell'audizione, con tutti i vari appunti, e se devo essere completamente onesta, l'ho letto e ho pensato: "Questo è davvero confuso. Non so cosa stia succedendo". Ho dovuto assolutamente cercare molte più informazione e capire di più sul personaggio e soprattutto cos'è questo mondo. Più scavavo, più mi interessava e più avevo voglia di farmi strada all'audizione. Non voglio dire addio ad Allison Mann".

Sul suo ruolo in Y: The Last Man ha poi aggiunto: "Ho imparato tanto lungo la strada. Mi è stato dato qualche piccolo suggerimento, ma in realtà non ne avevo idea di dove la serie sarebbe andata. Sto imparando a conoscere Allison Mann man mano che vado avanti, e ha senso, soprattutto perché lo spettacolo mette davvero in discussione ed esplora i temi dell'identità. Dopo un evento così catastrofico, perdi parti di te stesso e ti domandi chi sei. Allison Mann si è scagliata contro il patriarcato e e contro tutti quelli che l'hanno tenuta fuori dalle cose di cui voleva far parte e le hanno impedito di ottenere finanziamenti per la ricerca che voleva fare. Allora, chi è lei adesso? Chi è lei, in relazione a questa nuova dinamica e a questo nuovo scopo della sua vita".

Le ragioni dell'improvvisa cancellazione di Y: The Last Man sono ancora incerte, ma da questa intervista sembra chiara che Diana Bang voglia ancora portare avanti la missione di Allison Mann. Voi pensate che la serie verrà in qualche modo salvata?