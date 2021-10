Y: The Last Man, i cattolici chiedono di eliminare un episodio considerato blasfemo

Y: The Last Man è stato cancellato recentemente da Hulu. La notizia è stata inaspettata e improvvisa, e ha deluso alcuni fan. Ma per i produttori dello show i problemi sembrano non essere finiti qui. E' stata infatti lanciata una petizione da una associazione cattolica per cancellare uno degli episodi presenti sulla piattaforma.

L'organizzazione in questione è la Catholic organization the American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property (American TFP), che ha richiesto l'eliminazione di una puntata per blasfemia. Nella scena incriminata vediamo una scimmia che consuma il pane sacro utilizzato nella cerimonia eucaristica della Chiesa cattolica. A darglielo è una scienziata che mentre glielo porge dice beffardamente "Mmm... Buonissimo. Corpo di Cristo. Andiamo, forza. Prendilo. Bello."

La petizione recita: "Sono disgustato dallo show Y: L'ultimo uomo, che è blasfemo nei confronti del Nostro Signore nell'Eucaristia… È un insulto ed è offensivo, non solo per i cristiani ma soprattutto per Nostro Signore Gesù Cristo. Dio non deve essere deriso.

Un nuovo problema per la serie basata sui fumetti Vertigo di Brian K. Vaughn e Pia Guerra, che arriva proprio mentre i produttori cercano una nuova casa per Y: The Last Man. La richiesta al momento è semplicemente quella di eliminare l'episodio, cosa che difficilmente Hulu farà. Tuttavia mai dire mai.