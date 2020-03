Y: The Last Man, Elliot Fletcher entra nel cast della serie FX

Nonostante Y: The Last Man abbia avuto enorme successo con Vertigo Comics, la trasposizione televisiva finora non ha trovato altrettanto riscontro. Tuttavia il cast vede l'ingresso di una new entry, che risponde al nome di Elliot Fletcher, nel ruolo di Sam, miglior amico di Hero Brown, interpretata da Imogen Poots. La conferma arriva da Deadline.

La serie a fumetti è stata lanciata nel 2002 e si è conclusa nel 2008, con un'avvincente esplorazione di temi rilevanti che ha aumentato la speculazione sul fatto che la narrazione possa essere adattata in un live action per il piccolo schermo, che si concretizza effettivamente nel 2015.

FX descrive in questo modo lo show:"Y attraversa un mondo post-apocalittico in un cui un cataclisma ha decimato ogni mammifero maschio, salvo un solo essere umano. Il nuovo ordine mondiale delle donne approfondirà il genere, la razza, la classe e la sopravvivenza".



Deadline descrive il personaggio di Sam Jordan come 'il miglior amico di Hero Brown. Il suo background lo ha reso intraprendente e resistente in un mondo in cui gli uomini sopravvissuti sono accolti con sospetto o peggio. Sveglio ma a volte autodistruttivo, è ironico e divertente, con un grande cuore'.

All'inizio dell'anno Barry Keoghan ha lasciato il ruolo di Yorick, con Ben Schnetzer subentrato al suo posto. Il cast comprende Imogen Poots, Diane Lane, Amber Tamblyn, Marin Ireland, Lashana Lynch e Juliana Canfield.

Eliza Clark è la nuova showrunner di Y: The Last Man, ufficialmente dal mese di giugno 2019.