Y: The Last Man, ecco un nuovo breve teaser della serie post-apocalittica di FX

FX Networks ha diffuso un nuovo brevissimo teaser di Y: The Last Man, serie live action basata sull'omonima graphic novel di Brian K. Vaughan. Lo show è attesissimo dagli amanti dell'opera originale e dopo anni di tribolazioni finalmente il progetto è riuscito a vedere la luce.

FX Networks ha pubblicato su Twitter un breve video grazie al quale gli spettatori hanno dato il primo sguardo alle nuove serie in arrivo e a quelle di ritorno, tra cui American Horror Story: Double Feature e la terza stagione di What We Do in the Shadows.

Ma come potete vedere nel post in calce alla notizia, abbiamo anche alcune nuove immagini dell'imminente adattamento di Hulu di Brian K. Vaughan e Pia Guerra della serie di fumetti Y: The Last Man.



La produttrice esecutiva e showrunner Eliza Clark dirigerà un episodio e si avvicenderà con una serie di registe donne che firmeranno gli episodi della prima stagione.



Y: The Last Man racconta le conseguenze post-apocalittiche di un evento globale sconosciuto che ha ucciso istantaneamente ogni mammifero vivente con un cromosoma Y, tranne due: un mago di basso livello e fannullone di nome Yorick Brown (Schnetzer) e la sua scimmia cappuccina, Ampersand. La serie segue i sopravvissuti in questo nuovo mondo mentre lottano per ripristinare ciò che è stato perso e cercano l'opportunità di costruire qualcosa di meglio.

Fanno parte del cast anche Elliot Fletcher (Shameless), Diane Lane (Man of Steel), Olivia Thirlby (The L Word: Generation Q), Ashley Romans (NOS4A2), Juliana Canfield (Succession), Marin Ireland (Sneaky Pete), Amber Tamblyn (The Sisterhood of the Traveling Pants), and Diana Bang (The Order).



Circa un mese fa era stata diffusa una nuova immagine promozionale di Y: The Last Man che debutterà il 13 settembre su Hulu.