Y: The Last Man, ecco il poster ufficiale della serie tv FX

Mancano poche settimane al debutto di una serie che molti fan probabilmente non avrebbero mai pensato di poter vedere, ovvero il primo adattamento live action di Y: The Last Man, firmato Brian K. Vaughan e Pia Guerra. E prima della première dello show, FX ha pubblicato un poster ufficiale della serie, che ora potete ammirare in calce alla news.

Basato sui fumetti DC/Vertigo, Y: The Last Man racconta la storia di un mondo post-apocalittico in cui un evento catastrofico ha decimato ogni mammifero sulla Terra con un cromosoma Y tranne un uomo e la sua scimmietta.

La trama della serie segue i sopravvissuti in questo nuovo mondo mentre lottano con tutti le loro forze per ripristinare ciò che è stato perso e l'opportunità di costruire qualcosa di meglio. A giugno è stata ufficializzata la data d'uscita della serie.



Il viaggio per giungere a questa serie è stato lungo e tortuoso. Da D.J. Caruso a Dan Trachtenberg, sono tanti i registi che hanno tentato di portare sullo schermo, che fosse cinema o tv, la storia di Y: The Last Man.

Nel 2015 tuttavia FX ha annunciato di essere impegnata nella realizzazione di un progetto tv che avrebbe incontrato poi diverse problematiche, dal cambio di showrunner a quello del cast.

Anche la produzione della serie è stata interrotta nel marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19, riprendendo le riprese nell'ottobre scorso.



Se non l'avete ancora visto ecco il teaser trailer di Y: The Last Man, uscito il mese scorso.