Y: The Last Man, Ben Schnetzer racconta come si è preparato per il ruolo di Yorick

Il protagonista di Y: The Last Man, Ben Schnetzer ha rivelato come è finito ad avere come migliore amica una panca ad inversione nel prepararsi al suo ruolo nella serie tv di Disney+ Star.

In un mondo post-apocalittico in cui si ritrova a essere l'ultimo individuo dotato di cromosoma Y in vita, Yorick non se la passa proprio alla grande... Ma probabilmente una delle scene più bizzarre da girare per Ben Schnetzer, il suo interprete, è stata quella che lo ha visto appeso sottosopra e con indosso una camicia di forza.

"Quella è stata la prima scena scena che abbiamo girato" racconta l'attore ai microfoni di Collider "Shelley Cook, la nostra stunt coordinator, mi disse prima delle riprese 'Ti faccio mandare a casa una panca a inversione così puoi fare pratica a restare appeso dal soffitto'. Io le risposi 'No, guarda, tranquilla, penso che me la caverò', ma lei insistette 'No, fidati. Se non lo hai mai fatto prima, hai bisogno di abituartici'".

"E sono così contento che lo abbia fatto" rivela poi, spiegando che "Mi disse di cominciare con 30 secondi, e arrivare pian piano a un minuto. Poi un minuto e mezzo, e poi 2 minuti'. Così passai due settimane a testa in giù nel mio appartamento per cercare di abituarmi. Ed è stato davvero bizzarro, una volta che ti ritrovi con una camicia di forza addosso non puoi nemmeno utilizzare le braccia, quindi se cadi è davvero sconcertante. Quindi grande stima per chi lo fa per davvero".

Purtroppo Y: The Last Man è stata cancellata da Star e Disney+, e la showrunner ha comunicato che sono in cerca di un nuovo network o piattaforma streaming per una potenziale seconda stagione. Se però siete curiosi e volete farvi un'idea sullo show, qui trovate le nostre prime impressioni su Y: The Last Man.