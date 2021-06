Y: The Last Man: la serie 'maledetta' ha finalmente una data di uscita ufficiale!

FX sta sviluppando un adattamento televisivo della serie a fumetti Y: The Last Man e lo show sbarcherà su Hulu entro fine anno. Nelle scorse ore il network ha ufficializzato la data delle première di alcuni attesissimi show come American Horror Story e American Crime Story: Impeachment. Tra gli annunci anche quello legato a Y: The Last Man.

La serie sarà presentata in anteprima lunedì 13 settembre, in esclusiva su Hulu. La prima stagione sarà composta da 10 episodi in totale, con i primi due trasmessi nella serata della première.

Basata sulla serie DC Comics di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, pubblicata da Vertigo tra il 2002 e il 2008, Y: The Last Man è ambientata in un universo post-apocalittico in cui un evento catastrofico ha decimato ogni mammifero maschio tranne un solitario essere umano. Il nuovo ordine mondiale delle donne esplorerà genere, etnia, ceto sociale e sopravvivenza.



Eliza Clark è la showrunner di Y: The Last Man, che include nel cast Olivia Thirlby, Diane Lane, Ben Schnetzer, Amber Tamblyn e Ashley Romans.

FX in una nota ha specificato:"Tutti gli episodi della stagione saranno diretti da donne e la produzione ha un numero significativo di capi dipartimento donne, inclusi entrambi i DOP, la scenografa, la costumista, la direttrice del casting, le montatrici, la coordinatrice degli stunt e altre ancora".

La serie ha avuto un percorso produttivo 'maledetto', condizionato dai rinvii causati dalla pandemia ma non solo. Ci sono stati numerosi cambi di casting, con Lashana Lynch e Imogen Poots sostituite da Ashley Romans e Olivia Thirlby, e l'allontanamento di Timothy Hutton dopo le accuse di molestie sessuali.



Ben Schnetzer sostituì Barry Keoghan nel cast di Y: The Last Man già dai primi mesi del 2020.