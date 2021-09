Y: The Last Man, lo show vuole interrompere il pensiero binario: le parole di Eliza Clark

La showrunner di Y: The Last Man, Eliza Clark, ha spiegato in un'intervista le modalità con le quali la serie ha interrotto il pensiero binario. Y: The Last Man è in arrivo su Disney+ e Hulu, e proprio grazie alle parole di Clark si è potuto scoprire qualcosa in più sulla serie, tratta dai fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra.

A TVLine, Eliza Clark ha raccontato:"Lo show parla dell'identità e di come cambia in una crisi, e pone domande su quali parti della tua identità sono innate e quali sono imposte. Molte di queste sono domande che ci siamo posti durante il COVID". Scoprite la data d'uscita ufficiale di Y: The Last Man.



La trama dello show è tratta dall'omonimo fumetto di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, in seguito a ciò che accade dopo che 'un evento catastrofico decima tutti tranne un maschio cisgender, Yorick Brown (Ben Schnetzer) e la sua scimmietta" seguendo gli altri sopravvissuti e cercando di capire quale futuro potrà esserci per tutti.

Sebbene lo show si occupi dell'"ultimo uomo", Clark ha voluto aggiornare il materiale originale, per assicurarsi che sesso e genere non fossero equiparati:"Abbiamo imparato molto negli ultimi vent'anni da quando è stato scritto il libro".

Il cast della serie, che arriverà in Italia grazie al canale Star della piattaforma streaming Disney+, è composto da Diane Lane, Ashley Romans, Ben Schnetzer, Elliot Fletcher e Amber Tamblyn.



Eliza Clark ha auspicato che Y: The Last Man duri per molto tempo.