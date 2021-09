Y: The Last Man, la showrunner: 'Spero che la serie duri per molto tempo'

Y: The Last Man sta per arrivare su Disney+ con la sua prima stagione e a quando pare la showrunner confida nel fatto che la serie possa essere rinnovata per varie stagioni nel corso dei prossimi anni.

La serie a fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra ha raggiunto il 60esimo numero e secondo Eliza Clark, per essere essere raccontata nella sua interezza, Y: The Last Man dovrebbe essere suddiviso in almeno 6 stagioni e ciò potrebbe tradursi nella copertura di circa 10 numeri a stagione e in particolare un episodio per numero.

"Penso che la cosa fantastica del libro non sia il mistero di ciò che è successo. È il modo in cui le persone creano sistemi di credenze attorno a ciò che pensano sia successo", ha condiviso Clark con ComicBook.com discutendo dell'approccio alla peste che uccide tutti i mammiferi con un cromosoma Y. "Quindi sono molto interessata alle spiegazioni per quello che è successo, ma non sono così interessata a quale sia la risposta, perché alla fine la risposta è fantascienza. Penso che questo spettacolo e il libro riguardino ciò che accade alle persone quando accade qualcosa del genere, e in cosa credono e in che modo la loro convinzione influenza le lore vite".

Ha continuato: "Amo questo mondo, non voglio che finisca. Spero che la serie duri per molto tempo. In generale, la televisione gli spettacoli sono migliori se durano circa cinque o sei stagioni, e farò in modo che le cose vadano in questa direzione".

