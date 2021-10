Y: The Last Man, Stephen King sulla cancellazione: la reaction sui social

La cancellazione di Y: The Last Man ha lasciato i fan con l'amaro in bocca, sapendo che non potranno vedere in che modo la trama dello show FX si sarebbe evoluta. Ad esprimere particolare solidarietà allo show è stato anche Stephen King, che attraverso i social media ha lanciato un messaggio di vicinanza per il triste epilogo.

Presentata in anteprima soltanto il mese scorso, Y: The Last Man è in onda su Hulu e si concluderà con l'episodio finale a novembre.

La serie, con il titolo Y: L'ultimo uomo, è disponibile sul canale Star di Disney+ dallo scorso 22 settembre. Stephen King ha ritwittato un post di Russ Tamblyn, padre di Amber Tamblyn - una delle star dello show - sulla cancellazione anticipata, mostrando la propria solidarietà al team di lavoro.



La notizia della cancellazione di Y: The Last Man è stata annunciata domenica ed Eliza Clark ha condiviso il suo messaggio su Twitter, dichiarando come il set di Y: The Last Man sia stato l'ambiente di lavoro 'maggiormente collaborativo, creativamente appagante e bello di cui abbia mai fatto parte. Non vogliamo che finisca'. La showrunner non si arrende e sostiene che la serie troverà una nuova casa.

Purtroppo la conclusione sembra ormai definitiva, a meno di ripensamenti dell'ultim'ora che non sembrano vedersi all'orizzonte.

Lo show racconta la storia di un mondo in cui ogni mammifero con un cromosoma Y è morto a causa di una misteriosa pandemia, ad eccezione di un uomo e della sua scimmietta.

Sulla scia dell'evento catastrofico la maggior parte delle donne è stata lasciata a comandare e riportare il pianeta alla normalità e forse anche a trasformarlo in qualcosa di meglio rispetto al passato. Il cast dello show è composto da Ben Schnetzer, Diane Lane, Olivia Thirlby, Elliot Fletcher e Amber Tamblyn.



