Y: The Last Man, Stephen King non si rassegna alla cancellazione: 'Vi prego, ripensateci'

Nelle scorse settimane abbiamo preso atto della cancellazione di Y The Last Man, che un po' a sorpresa Hulu ha deciso di non rinnovare dopo la prima stagione. Tra i fan delusi da questa scelta c'è Stephen King, che a quanto pare sta cercando, grazie alla sua influenza, di convincere chi di dovere a dare alla serie una seconda possibilità.

In un recente tweet, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, il leggendario maestro del brivido scrive: "Y: The Last Man è stata davvero cancellata? Vi prego, ditemi di no. Sebbene sia lontana dalla perfezione (e alcune scene sono così oscure che non si capisce chi è che sta parlando) è uno degli show più interessanti in tv. Dai, Hulu... o qualcuno... non lasciatemi così in sospeso."

Lo scrittore prova così anche a lanciare l'idea che sia qualche altro network a salvare la serie, come è già capitato in alcuni casi (su tutti, Lucifer su Netflix). Una reazione di Stephen King, del resto, c'era già stata alla notizia della cancellazione di Y: The Last Man, e sappiamo bene che l'autore di It e Shining utilizza i suoi canali social anche per parlare delle serie tv che più lo colpiscono, raccomandandole e descrivendole ai suoi follower.

Siete d'accordo con l'appello lanciato da Stephen King? Credete che Y: The Last Man possa ancora avere un futuro? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.