Y: The Last Man, tante scene inedite nel nuovo trailer della serie post-apocalittica FX

Dopo il primo trailer ufficiale di Y: The Last Man, FX è tornata ad anticipare l'attesa serie basata sull'omonima serie di fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra con un nuovo filmato ricco di scene inedite

Ambientata in un modo in cui un evento globale sconosciuto ha ucciso ogni mammifero vivente con un cromosoma Y, dunque ogni maschio, ad eccezione di un mago fannullone di nome Yorick Brown e la sua scimmia cappuccina, la serie seguirà quest'ultimo mentre attraversa questo nuovo mondo dominato dalle donne che nel frattempo stanno cercando di ricostruire la società.

Il cast include Diane Lane nei panni del membro del Congresso Jennifer Brown, Ashley Romans nel ruolo dell'Agente 355, Ben Schnetzer come Yorick Brown, Olivia Thirlby nei panni Hero Brown, Amber Tamblyn nel ruolo di Kimberly Cunningham, Marin Ireland come Nora Brady, Diana Bang nel ruolo di Dr. Allison Mann, Elliot Fletcher nei panni di Sam Jordan e Juliana Canfield come Beth Deville.

Come ricordato dal poster ufficiale di Y: The Last Man, la serie debutterà su FX e Hulu il prossimo 13 settembre, mentre restiamo in attesa di conferme sulla data di arrivo in Italia.

Che aspettative avete nei confronti della serie? Come sempre, diteci le vostre impressioni nei commenti qui sotto.