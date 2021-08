Y: The Last Man, ecco il primo trailer ufficiale della serie post-apocalittica

FX Networks ha diffuso finalmente il primo trailer ufficiale di Y: The Last Man, l’adattamento in serie dei fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Il mese scorso era stato diffuso un breve teaser trailer, e oggi dopo alcuni problemi la serie TV è finalmente in arrivo.

Potete vedere il trailer in calce alla notizia, la serie racconta le conseguenze di un evento globale sconosciuto che ha ucciso istantaneamente ogni mammifero vivente con un cromosoma Y, tranne due: un mago di basso livello e fannullone di nome Yorick Brown (Ben Schnetzer) e la sua scimmia cappuccina, Ampersand.



Nel trailer rilasciato vediamo il momento in cui, improvvisamente, tutti gli uomini del pianeta iniziano a morire. In uno scenario apocalittico, le donne si riorganizzano in una società divisa, affrontando tutte le sfide che affliggono il mondo in questo caos. Nel frattempo, contrariamente alle aspettative, appare un ultimo uomo, l'ultimo sopravvissuto del suo gruppo.



Il cast comprende Diane Lane come membro del Congresso Jennifer Brown, Ashley Romans come Agente 355, Ben Schnetzer come Yorick Brown, Olivia Thirlby come Hero Brown, Amber Tamblyn come Kimberly Cunningham, Marin Ireland come Nora Brady, Diana Bang come Dr. Allison Mann, Elliot Fletcher come Sam Jordan e Juliana Canfield nei panni di Beth Deville.



Eliza Clark è showrunner e produttrice esecutiva insieme a Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force, Mari Jo Winkler-Ioffreda, Louise Friedberg, Brian K. Vaughan e Melina Matsoukas.



Date un'occhiata anche al poster di Y: The Last Man, che debutterà il 13 settembre su Hulu.