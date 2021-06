Y: The Last Man, Yorick Brown e la scimmietta davanti all'apocalisse nella nuova foto!

Nonostante alcune battute d'arresto Y: The Last Man sta finalmente arrivando su Hulu e la produttrice esecutiva e showrunner Eliza Clark ha condiviso su Instagram una foto del protagonista Yorick Brown, interpretato da Ben Schnetzer, insieme alla sua scimmietta mentre osserva l'apocalisse intorno a lui dal tetto di un taxi abbandonato.

Recentemente è stata annunciata la data di uscita di Y: The Last Man, basata sulla serie a fumetti di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, la storia è ambientata in un mondo post-apocalittico in cui un evento catastrofico ha decimato ogni mammifero con un cromosoma Y tranne un uomo cisgender di nome Yorick Brown e la sua scimmietta. La serie segue le sopravvissute e Yorick in questo nuovo mondo mentre lottano per ripristinare ciò che è stato perso e hanno l'opportunità di costruire qualcosa di meglio.



Nel cast figurano anche Ben Schnetzer, Elliot Fletcher, Diane Lane, Olivia Thirlby, Ashley Romans, Juliana Canfield, Marin Ireland, Amber Tamblyn, e Diana Bang.



Dopo essere rimasto per anni in fase di sviluppo, questo progetto ha visto finalmente visto la luce grazie a FX che ha ordinato il pilot nel 2018. Da allora le cose si sono complicate, lo showrunner originale si è dimesso a causa di differenze creative e il protagonista scelto Barry Keoghan si è ritirato.

Eliza Clark è la showrunner di Y: The Last Man dal 2019 e sebbene la serie mirasse a iniziare la produzione nella prima metà del 2020, la pandemia di coronavirus ha comportato degli ovvi ritardi. Ora però Y: The Last Man sembra finalmente essere sulla buona strada per arrivare sui nostri schermi e questa foto, che trovate in calce alla notizia, non fa altro che aumentare la nostra curiosità.