Y: L'ultimo uomo, le differenze con il fumetto hanno condannato la serie FX?

La cancellazione di Y: L'ultimo uomo è arrivata ancor prima che la sua prima stagione arrivasse alla sua conclusione nella programmazione di Hulu e FX. Tuttavia, i fan non sono rimasti poi molto sorpresi dalla decisione del network di non proseguire nella produzione di altri episodi, anche se non è ancora del tutto persa la speranza.

In un interessante articolo, ScreenRant ha provato ad analizzare i motivi per cui l'adattamento televisivo del fumetto Y: L'ultimo uomo sulla Terra non è stato particolarmente gradito dal pubblico che sempre in numero minore si è sintonizzato sui network di FX e Hulu per visionare i nuovi episodi di settimana in settimana. In Italia ricordiamo che la serie viene diffusa in streaming su Disney+.

Uno dei fattori chiave sul mancato apprezzamento sarebbe il drastico cambio di tono che differenzia fumetto e serie TV: mentre il primo era caratterizzato da un tono irriverente e da una dose considerevole di black humour, la serie ne è quasi sprovvista del tutto e prosegue più su una dinamica molto depressiva, più consona al contesto apocalittico standard. Il black humour era quello che aveva fatto la fortuna del fumetto quindi non è una sorpresa se i fan del materiale originale sono rimasti a dir poco delusi da questo adattamento televisivo.

Altre lamentele hanno riguardato la caratterizzazione del personaggio di Yorick Brown, che risulta essere un personaggio alquanto fastidioso nello show e ancora lontano da quello accattivante visto nelle pagine scritte. Se mai dovesse arrivare una seconda stagione, se Y: L'ultimo uomo venisse comprato da un altro network, dovrà aggiustare parecchie cose che non sono state apprezzate dai fan della prima ora del fumetto.

