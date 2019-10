Yahya Abdul-Mateen risponde a Regina King in merito alla scena di sesso in Watchmen

In attesa di potere ammirare il secondo episodio della prima e applauditissima stagione di Watchmen di Damon Lindelof, "Martial Feasts of Comanche Horsemanship", i protagonista della serie HBO continuano la campagna promozionale dello show, e Regina King in una recente ospitata ha parlato di una scena di sesso con Yahya Abdul-Mateen II.

I due interpretano nella serie rispettivamente i ruoli di Angela Abar e del marito Cal Abar, e oltre ad esserci molto feeling tra i due c'è anche molta passione che sfocia in alcune scene di sesso, come poi visto anche nel primo episodio. In un'ospitata di questi giorni, ha dichiarato: "A volte vorrei che ci fossero degli stunt per le scene di sesso... ma in Watchmen no: mio marito è davvero sexy", riferendosi ovviamente al personaggio di Mateen.



L'attore non è rimasto indifferente agli elogi e ha condiviso su Instagram un divertente video dove si vanta ironicamente di essere "un gran figo", riportando uno dopo l'altro alcuni divertenti filmati di animali che "se la tirano" con in sottofondo musica rap, scrivendo: "Avevo grandi piani per la giornata ma ora sto soltanto passeggiando tra le nuvole".



Il secondo episodio di Watchmen andrà in onda sulla HBO questa sera, 27 ottobre, trasmesso anche in contemporanea in Italia con sottotitoli su Sky Atlantic.