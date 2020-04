Yari Carrisi, Anna Pettinelli di Amici svela il motivo della frase contro Barbara D'Urso

Continua a tenere banco la frase shock di Yari Carrisi su Barbara D'Urso scritta sul proprio account Instagram. Unanime si è sollevato un coro di condanna nei confronti del figlio del cantante pugliese, a cui si è aggiunta anche la professoressa di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli.

Durante una diretta con Rossella Brescia, la Pettinelli ha affermato che “Yari ha scritto un bruttissimo post su Instagram dicendo d’Urso devi morire. Una cosa bruttissima”. Alla risposta della Brescia sul motivo che l'ha spinto ad attaccare così duramente la presentatrice di Canale 5, Anna ha spiegato che il post è stato pubblicato "perché la d’Urso aveva parlato del riavvicinamento durante la quarantena di Al Bano e Loredana Lecciso. Comunque brutta, brutta uscita ragazzi, veramente brutta”.

Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme e di recente hanno annunciato il loro riavvicinamento. Evidentemente però la frase non è andata a genio al figlio Yari che ha deciso di attaccare Carmelita per averne parlato. Nella serata di ieri, in un'altra storia pubblicata su Instagram, il figlio di Al Bano aveva cercato di rimediare all'errore affermando che si riferiva al programma e non alla presentatrice in sè. Tuttavia, nonostante ciò le critiche non si sono fermati e molti l'hanno accusato di aver peggiorato la situazione.