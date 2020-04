Yari Carrisi su Barbara D'Urso: 'Si approfitta della gente, programma ignorante'

Continua a tenere banco il tema sulle pesanti parole di Yari Carrisi contro Barbara D'Urso, pubblicate in una storia Instagram. Il figlio del cantante ha voluto precisare, sempre attraverso il proprio account, la natura dell'attacco.

"È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio, ma è cattivo e ignorante. E si approfitta della gente e delle sventure delle persone, è ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato nelle case d'Italia come un virus, è ora di chiudere il flusso negativo" si legge nel nuovo messaggio.

I fan di Carmelita, però, non hanno accolto favorevolmente questa sorta di giustificazione (ricordiamo che nella Storia incriminata si era lasciato andare ad un "Barbara D'Urso deve morire"), e su Twitter si sono scatenati. Alcuni infatti hanno affermato che "la toppa è peggio dello strappo", come a voler dire che per scusarsi Yari ha fatto ancora più danni.

Non è la prima volta che Pomeriggio Cinque e Live - Non è la D'Urso finiscono al centro delle polemiche e critiche. Ad inizio mese è stata lanciata una petizione online contro Barbara D'Urso, per spingere Mediaset a chiudere i programmi.