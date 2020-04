Yari Carrisi: rivelato il presunto motivo delle minacce a Barbara D'Urso

Abbiamo già parlato delle scioccanti parole che Yari Carrisi ha indirizzato a Barbara D'Urso tramite una stories di Instagram.

Il cantante, figlio di Romina Power e Albano Carrisi, ha inviato il macabro messaggio sulla sua pagina social.Quello che sconvolge maggiormente di tutta questa storia è l'ostentazione da parte di Yari delle risposte provenienti dai suoi fan, che sostengono il messaggio indirizzato alla nota conduttrice tv ed istigano all'odio verso la d'Urso con commenti quali "Come minimo" e "Hai ragione!".

Yari conosce molto bene la D'Urso, in quanto viene spesso invitato all'interno dei programmi tv condotti dalla presentatrice:ma allora qual'è stato il motivo scatenante di questa triste frase contro di lei? A quanto pare al figlio di Romina Power non è andato giù il gossip del ritorno di fiamma tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso, notizia da pochi giorni rivelata da suo padre.

Barbara D'Urso non ha risposto, ma a dare man forte alla conduttrice tv si è fatta sentire sua sorella Daniela, che si è abbassata al livello di Yari ed ha pubblicato una risposta via Twitter al cantante. Molti hanno dato il loro sostegno alla conduttrice tramite l'hashtag #ancheiosonoladurso, e le indignazioni al gesto di Yari non si sono fatte attendere.