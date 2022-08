Yelllowjackets: iniziate le riprese della Stagione 2 con Elijah Wood nel cast!

L'attesa è quasi finita. Dopo il sorprendente esordio della prima stagione, largamente apprezzata da pubblico e critica, le riprese della Stagione 2 di Yellowjackets sono ufficialmente iniziate promettendo nuovi episodi ancora più emozionanti in arrivo. La conferma arriva dai canali ufficiali della serie sui social che hanno incluso un messaggio.

"Si diventa feroci. Le nostre #Yellowjackets sono tornate in produzione per la seconda stagione 🐝". Una cosa interessante da notare è che la locandina include una menzione specifica del "tempo" impresso sul ciak specificato come "presente", indicando apparentemente che la parte moderna della storia è in fase di lavorazione. Da notare anche che Daisy von Scherler Mayer, che ha diretto l'episodio "Doomcoming" della prima stagione dello show, torna alla regia.

Si sa ancora poco di ciò che accadrà nella prossima stagione, anche se la serie ha offerto un importante cliffhanger alla fine della prima stagione, quando Nat, interpretata da Juliette Lewis, è stata rapita dai membri di una setta folle che segue nientemeno che la loro ex compagna di squadra Lottie. Quando un fan ha chiesto, in risposta alla notizia di oggi, se la seconda stagione sarebbe stata totalmente tranquilla e super calma, l'account ufficiale degli Yellowjackets ha risposto: "Tutto sarà assolutamente calmo e per nulla traumatizzante!". L'ironia si spreca...

Con l'inizio delle riprese, la serie probabilmente non tornerà in onda prima dell'anno prossimo, una tempistica già annunciata dagli showrunner.

"Stiamo guardando al primo trimestre del 2023", ha dichiarato la co-creatrice Ashley Lyle a TheWrap. "Siamo su una linea di produzione molto simile in termini di tempo a quella della scorsa stagione, anche se ovviamente dobbiamo girare un episodio in più perché l'ultima volta avevamo già girato l'episodio pilota. Credo che finiremo le riprese verso febbraio e andremo in onda poco dopo....Nessuno più di noi voleva tornare in onda velocemente. Ma siamo passati direttamente dalla conclusione della Stagione 1 alla Stagione 2. È una storia profondamente serializzata e volevamo essere sicuri di non affrettare i tempi e di farla bene. E quindi questo è stato il primo momento in cui abbiamo potuto farlo".

Al cast di Yellowjackets si è unito Elijah Wood, star de Il Signore degli Anelli; su queste pagine trovate anche la nostra recensione della Stagione 1 di Yellowjackets.