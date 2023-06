Yellowjacket: il finale della Stagione 2 fa registrare il record di streaming per Showtime

Com'era già successo quest'anno con la prima puntata di Yellowjackets, anche il finale della seconda stagione dello show ha fatto registrare numeri record per quanto riguarda i dati streaming su Showtime. L'episodio in questione era già disponibile sulla piattaforma dal venerdì, due giorni prima della messa in onda tradizionale sul network.

Il finale della seconda stagione di Yellowjackets ha stabilito, infatti, un nuovo record di streaming per Showtime. Secondo Deadline, l'episodio ha attirato un totale di 1,5 milioni di spettatori durante il weekend nel quale è stato distribuito. Questi numeri lo rendono il secondo finale di stagione originale di Showtime più seguito di sempre dopo Dexter: New Blood e segna anche un aumento rispetto al finale della stagione 1, che aveva attirato 1,3 milioni di spettatori sulle diverse piattaforme.

Non è la prima volta che la seconda stagione di Yellowjackets batte un record di streaming per Showtime. A marzo, la premiere aveva battuto un record, totalizzando quasi 2 milioni di visualizzazioni.

"Yellowjackets ha battuto il record come debutto di Showtime più seguito di sempre grazie ad Ashley, Bart, Jonathan e al nostro straordinario cast che ha portato la seconda stagione a livelli ancora più alti", aveva dichiarato in un comunicato Chris McCarthy, presidente e CEO di Showtime/MTV Entertainment Studios & Paramount Media Networks. "Attingendo alla nostra collaudata strategia di promozione delle serie attraverso l'intero portafoglio di marchi di Paramount Media Networks, siamo riusciti ad ampliare la portata e a portare nuovi spettatori in questa incredibile serie che combina abilmente horror psicologico, commedia dark e dramma dell'adolescenza".

Yellowjackets è disponibile in Italia grazie a Paramount+.