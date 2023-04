Yellowjacket, lo showrunner: 'Il cannibalismo te lo devi guadagnare'

Per lo showrunner di Yellowjacket Ashley Lyle il cannibalismo è una cosa seria, anzi serissima. Così importante che "bisogna guadagnarselo", e mangiare carne umana non appare sufficiente.

Che la popolarissima e acclamata dalla critica Yellojacket affronti il tema del cannibalismo attraverso la storia di una squadra di calcio femminile precipitata in un luogo impervio dopo un disastro aereo declinando sotto lo sguardo della necessità, non è una sorpresa. Ma lo showrunner e creatore della fiction invita a non concentrarsi troppo sul gesto in quanto tale ma ai motivi che hanno portato al consumo di carne umana.

"Per noi, non si è mai trattato di cannibalismo - ha detto a IndieWire il creatore e showrunner Ashley Lyle - È sempre stato perché e come".

Le protagoniste assaggiano carne umana nel secondo episodio della seconda stagione della serie TV: una scena molto dura per il cast di Yellowjacket. Gli autori hanno voluto adoperare il rapporto tra Jackie e Shauna per comunicare qualcosa che andasse oltre.

"C'era una vera competitività, un amore profondo e così tante emozioni e sentimenti racchiusi in quella relazione - sottolinea il co-creatore Bart Nickerson - il risultato di una lite, in questo caso, rappresenta la morte dell'altra persona coinvolta. Esprimere quel tipo di emozione e quella rabbia è qualcosa che le persone semplicemente non dovrebbero fare. Il risultato è catastrofico, il senso di colpa tremendo".

Piccolo spoiler per i fan: gli autori sono pronti per "scene molto più ambigue del semplice mangiare carne umana". E voi?