Yellowjackets: Showtime rinnova la serie con Christina Ricci per una Stagione 3!

Arrivano grandi notizie per tutti i fan di Yellowjackets: nonostante la Stagione 2 debba ancora esordire sul piccolo schermo, Showtime ha già rinnovato la serie con Christina Ricci per una Stagione 3 dimostrando di credere fermamente nella produzione di questo show. Ora potremo aspettare i nuovi episodi con la sicurezza che lo show proseguirà.

Oggi Deadline ha condiviso la notizia del rinnovo anticipato della terza stagione, che arriva quasi esattamente un anno dopo il rinnovo (anch'esso arrivato in anticipo) della seconda stagione.

"Con il successo incontenibile della prima stagione di Yellowjackets e l'attesa per la seconda, volevamo massimizzare lo slancio accelerando il rinnovo della terza stagione", ha spiegato Chris McCarthy, Presidente/CEO di Showtime e Paramount Media Networks. "L'ambizione della serie è superata solo dalla sua esecuzione e ringrazio l'incredibile team creativo che c'è dietro, tra cui Ashley, Bart, Jonathan, eOne e il team di Showtime, per averla trasformata in un tale successo". Il rinnovo della terza stagione "dimostra il nostro forte impegno nei confronti dello show e la sua capacità di continuare a crescere, nonché il modo in cui si inserisce chiaramente all'interno del marchio Showtime", ha aggiunto McCarthy.

Adesso non rimane che sperare che i risultati ottenuti dalle prossime stagioni permettano agli showrunner di mantenere fede al piano originale che prevede una durata per Yellowjackets di cinque stagioni in totale.

McCarthy ha continuato a spiegare la programmazione futura: "Mentre ci dirigiamo verso il 2023 e oltre, il nostro piano è quello di appoggiarci ai punti di forza di Showtime e concentrarci su tre aree chiave che hanno definito il marchio. Antieroi complessi e sovversivi come quelli di Dexter e Yellowjackets, mondi potenti con un'alta posta in gioco come Homeland e Billions, e prese di posizione culturali non convenzionali come The L Word e The Chi - il tutto con l'obiettivo di realizzare i più grandi successi possibili e di trasformarli in franchise di successo, come abbiamo fatto finora con grande successo... Da Yellowstone a South Park e ai nostri format globali, questi franchise hanno contribuito a far diventare Paramount+ il servizio di streaming a più rapida crescita negli Stati Uniti per due anni di fila, e ora siamo entusiasti di portare questa idea di franchise anche nelle serie di successo che hanno definito Showtime".

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Yellowjackets 2, diffuso pochi giorni fa. Yellowjackets 2 raggiungerà livelli di violenza inauditi ed esordirà su Showtime il prossimo 24 marzo.