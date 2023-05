Yellowjackets 2, chi è l'uomo senza occhi? Parla Jasmin Brown

Yellowjackets, la serie TV horror, è un terreno fertile per misteri oscuri: tra questi c'è anche il terrificante "uomo senza occhi" che compare spesso nelle visioni di Taissa, interpretata da Jasmin Brown.

Dopo che il quinto episodio di Yellowjackets 2 ha confermato una teoria dei fan, man mano che ci avviciniamo al finale di stagione "L'uomo senza occhi" rimane uno dei misteri ancora irrisolti della serie TV: basti pensare che neanche Jasmin Brown conosce le origini di questa inquietante figura.

"Vorrei conoscere le sue origini - ha detto l'attrice a Comickbook.com -. Non so niente di niente quando si tratta di quello show. Non so niente". Pare che Brown sia totalmente all'oscuro del destino della serie TV: tempo fa, infatti, in una precedente intervista l'attrice ha dichiarato che il futuro di un personaggio in Yellowjacket fosse incerto incerto ma più avanti la sceneggiatura ne ha segnato la sopravvivenza

Scopriremo mai chi è "l'uomo senza occhi" e perchè Taissa lo incontra spesso nelle sue visioni? Il finale di stagione di Yellowjackets 2 è vicino: speriamo che il mistero venga svelato almeno nella terza stagione dello show Paramount che potrebbe arrivare più tardi del solito sul piccolo schermo a causa dello sciopero degli sceneggiatori di Yellowjackets.