Yellowjackets 2, Courtney Eaton sul suo personaggio: 'Davvero inquietante'

La prima stagione di Yellowjackets ha ottenuto un successo inaspettato e lo show è diventato uno dei più dark presenti nel panorama televisivo attuale. La seconda stagione ha finalmente debuttato su Paramount+ e le cose iniziano a farsi più complicate, con l'interprete di uno dei personaggi più inquietanti, Lottie, che ha parlato del suo ruolo.

Lottie è un personaggio affascinante che a volte può diventare davvero terrificante. Questo è uno dei motivi per cui è stato così divertente interpretarla, secondo Courtney Eaton, che dà vita alla versione adolescente di Lottie. La Eaton ha parlato con Entertainment Weekly della nuova stagione e ha raccontato com'è stato immergersi nel suo personaggio.

"Lottie è così divertente da interpretare, è una montagna russa di emozioni", ha detto la Eaton. "Passa attraverso queste emozioni completamente diverse tra loro ed è sempre interessante perché non so mai davvero dove finirà nell'episodio successivo, o dove sarà alla fine della stagione, come è successo ad esempio nella prima stagione. Ma sì, mi piace molto e mi tiene sulle spine".

La seconda stagione di Yellowjackets ha introdotto la versione adulta di Lottie nella linea temporale attuale, interpretata da Simone Kessell. È chiaro fin da subito che Lottie è cambiata molto nel corso degli anni, ma questo non la renderà meno terrificante.

Kessell ha dichiarato a EW che Lottie "si è completamente ricreata come sopravvissuta. È guarita. Ha creato un modo per allontanare quella oscurità".

"Speriamo che anche la Lottie che avete visto finora nel deserto possa apparire non come un leader di una setta o il fondatore di una nuova religione, ma piuttosto come una sorta di messia riluttante attraverso cui l'oscurità può parlare", aveva spiegato il co-showrunner Jonathan Lisco. "Non vuole essere questa persona, non è una sua scelta, è un sentimento inesorabile che ha e che deve comunicare agli altri".

Nel frattempo, Yellowjackets 2 ha esordito con il 100% su Rotten Tomatoes. La seconda stagione ha debuttato su Showtime ieri e arriverà in Italia su Paramount+ prossimamente.