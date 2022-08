Yellowjackets 2, Elijah Wood entra nel cast della serie Showtime

Continua a crescere il cast della seconda stagione di Yellowjackets: alla serie targata Showtime questa volta si aggiunge l'attore de Il Signore degli Anelli Elijah Wood.

C'è un nuovo Detective in città, e ha il volto di Elijah Wood.

Nella seconda stagione di Yellowjackets, l'acclamata serie tv di Showtime, farà la sua comparsa come guest star per un arco narrativo della durata della stessa anche Elijah Wood (Il Signore degli Anelli, Dirk Gently: Agenzia d'investigazione olistica) nel ruolo di Walter, uno scrupoloso detective che metterà alla prova il personaggio di Christina Ricci, Misty, in modi che non si aspetterà.

Solo nelle scorse ore venivano annunciati altri interpreti che vanno ad ampliare l'ensemble già consolidato dello show, come la star Obi-Wan Kenobi Simone Kessell e Lauren Ambrose di Six Feet Under e Servant, che vestiranno i panni di Lottie e Van da adulte. Nel frattempo, l'attrice che interpreta Lottie da adolescente, Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road, Gods of Egypt) è stata ora promossa a series regular.

Le riprese della seconda stagione di Yellowjackets dovrebbero iniziare a fine mese a Vancouver, mentre la prima stagione è andata in onda negli Stati Uniti tra fine 2021 e inizio 2022. Non sappiamo ancora quando la seconda potrebbe arrivare sugli schermi.