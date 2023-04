Yellowjackets 2: ecco Elijah Wood nel trailer del prossimo episodio della serie Showtime

Showtime ha diffuso in streaming un'anteprima della terza puntata della Stagione 2 di Yellowjackets in cui possiamo dare uno sguardo ravvicinato al personaggio interpretato da Elijah Wood, new entry dello show che in Italia arriverà su Paramount+ il prossimo 12 aprile. L'attore de Il Signore degli Anelli interpreta un personaggio molto misterioso.

Il nuovo promo di Yellowjackets rivela che Misty si confronterà con il misterioso personaggio di Elijah Wood, dopo la grave decisione presa nell'episodio precedente. Qui il personaggio di Wood ha contattato Misty per aiutarla a indagare sulla presunta scomparsa di Natalie nel presente. Il secondo episodio di Yellowjackets si è concluso con una scena a dir poco scioccante.

Yellowjackets 2 è partito alla grande su Showtime facendo registrare ascolti record per la piattaforma.

Sebbene non si sappia ancora molto sul personaggio di Wood, Walter, questi primi episodi della seconda stagione di Yellowjackets ci hanno offerto qualche indizio sulle sue motivazioni. Walter viene presentato con uno pseudonimo online sul forum Citizen's Detective di Misty, dove si teorizza la scomparsa di Adam. Poiché è riuscito a trovare Misty nella vita reale, è possibile che diventi qualcuno da temere con l'avanzare della storia.

Per ora, però, sembra che Walter voglia aiutare Misty a ritrovare Natalie, ma che la aiuterà solo se ascolterà le sue teorie sulla scomparsa di Adam. Dal momento che Walter viene rappresentato come un personaggio genuinamente curioso, potrebbe non passare molto tempo prima che si renda conto che Misty è una delle Yellowjackets che si sono perse nella foresta 25 anni fa. Se lo scoprisse, potrebbe anche essere abbastanza intelligente da rendersi conto che le ragazze hanno compiuto atti di cannibalismo, mettendolo in pericolo più di quanto non lo sia già.

Tuttavia, è troppo presto per dire quale sarà l'impatto di Walter sulla trama, a parte l'aiuto a Misty per trovare Natalie. I suoi sospetti su Adam, però, mettono a rischio l'intero team, dato il loro coinvolgimento nella copertura dell'omicidio di Shauna.