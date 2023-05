Yellowjackets 2, l'ultimo episodio conferma QUELLA teoria dei fan

La seconda stagione dell'horror adolescenziale espande non soltanto la posta in gioco - basti pensare a QUELLA scena di Yellowjackets, che ha fatto vomitare due persone, - ma anche la possibilità da parte dei fan di elaborare sempre nuove teorie; ed è proprio l'ultimo episodio della serie a confermarne una tra le principali.

Fin dai primi episodi, Lottie (interpretata da Courtney Eaton) ha sperimentato visioni mentre lei e i suoi compagni sono bloccati nel bosco, e lo stesso vale per la sua controparte adulta (Simone Kessell). Non sorprende che la donna decida di rivolgersi alla sua psicoterapeuta. Tuttavia, molti spettatori immaginavano che anche quest'ultima fosse un miraggio derivante dai traumi, soprattutto considerando il suo volto oscurato o celato del tutto; e a confermare un'idea simile è stato proprio l'ultimo episodio andato in onda.

Nel teorizzare che "qualcosa" di non meglio specificato potrebbe riunire tutto il gruppo, così confida Lottie alla terapista: "Vuole che torniamo insieme. È un qualcosa di profondo, primordiale. Non lo percepivo da molti anni, ed è... meraviglioso". Da parte sua, così ribatte la psicoterapeuta: "Forse questa riunione stimola la parte più autentica di te stessa, perché in passato, quando ti trovavi con le altre donne, eri libera. Eri la tua versione più vera e autentica di te stessa. Cosa ti impedisce di abbracciarla di nuovo?" Dopodiché si trasforma nella regina delle corna, davanti agli occhi increduli di Lottie.

Il sesto episodio dello show debutterà in Italia il 17 maggio 2023, mentre per il settimo dovremo attendere il 24 maggio. Cosa ci aspetterà nel finale di stagione? In ogni caso, la showrunner di Yellowjackets 2 precisa di non voler "causare shock fine a se stesso".