Yellowjackets 2 ottiene il 100% su Rotten Tomatoes

Recentemente, Cristina Ricci ha confermato che Yellowjackets 2 "sarà scioccante", e altrettanto "sbalorditivo" è il punteggio che la serie Showtime ha ottenuto su Rotten Tomatoes: una valutazione positiva del 100%.

Ecco la spiegazione del celebre portale di recensioni cinematografiche e televisive: "Avendo già assistito a un'ottima prima stagione, Yellowjackets entra in un secondo arco narrativo preparandosi per un lungo viaggio – e per fortuna. Le prestazioni superbe e l'atmosfera ipnotizzanti sostituiscono perfettamente le risposte facili".

Altrettanto entusiasta è Melanie Lynskey, interprete di Shauna in versione adulta. "Onestamente" ha dichiarato, "nella prima stagione ogni mia scena era una roba del tipo: 'Oh, divertente lavorare con Warren Kole e Sarah Desjardins, per non parlare di Peter Gadiot. Tutti quanti erano davvero spassosi. Ho adorato come fossero così diversi l'uno dall'altro, con ottime ripercussioni sul processo creativo. Di conseguenza, spero solo di avere ancora delle scene con ciascuno di loro. Be', non con Peter, considerando che è venuto a mancare. RIP. Ma con tutti gli altri... adoro lavorare con loro. Sono davvero entusiasta a un'idea del genere".

La storia, ambientata nel 1996, parla di una squadra di calcio femminile del New Jersey che viaggia verso Seattle per un torneo nazionale; peccato che l'aereo precipiti nell'Ontario, con tutta la lenta, caotica discesa nella follia da parte dei sopravvissuti. Nel cast della serie creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson figurano attori del calibro di Tawny Cypress, Ella Purnell, Sophie Nélisse e Sammi Hanratty.

I nuovi episodi debutteranno il 24 marzo 2023. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione della prima stagione di Yellowjackets.