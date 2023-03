Yellowjackets 2, la showrunner: 'Non vogliamo causare shock fine a se stesso al pubblico'

Tra meno di una settimana assisteremo all'esordio della Stagione 2 di Yellowjackets. Mentre la prima stagione dello show ha sbalordito tutti per il suo livello di cupezza e la sua capacità di causare lo shock nello spettatore, pare che anche questi nuovi episodi seguiranno la scia dei precedenti, ma la showrunner ha voluto fare una precisazione.

Già in precedenza, il co-showrunner Jonathan Lisco aveva spiegato che, se lo show farà bene il suo lavoro, il cannibalismo "non sarà la cosa più trasgressiva" che le versioni adolescenti dei personaggi faranno nella natura selvaggia. Tuttavia, ora i creatori Ashley Lyle e Bart Nickerson hanno discusso di quella linea di confine che non supereranno: scioccare in maniera fine a se stessa.

Parlando ai microfoni dell'Hollywood Reporter, Lyle ha spiegato che la serie vuole introdurre l'oscurità in quanto si adatta ai personaggi e alla storia, non in base al livello dello shock provocato. "Tony Soprano è un mostro assoluto, ma poiché è strutturato così bene lo comprendiamo. È questo il nostro obiettivo", ha detto Lyle. "Abbiamo discusso su cosa potessesala essere eccessivo, ma non si tratta tanto della simpatia dei personaggi quanto del tipo di storia. Non vogliamo mai essere scioccanti e salaci per il puro gusto di farlo".

Yellowjackets inizia nel 1996, quando una squadra di calciatrici delle scuole superiori del New Jersey si reca a Seattle per un torneo nazionale. Mentre sorvolano il Canada, il loro aereo precipita nelle profondità della natura selvaggia e i membri rimanenti della squadra rimarranno bloccati lì per diciannove mesi. La serie racconta i loro tentativi di sopravvivenza e allo stesso tempo segue le loro vite ai giorni nostri. La serie è interpretata da Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Sammi Hanratty, Steven Krueger, Warren Kole, Christina Ricci e Juliette Lewis.

La Stagione 2 di Yellowjackets esordirà su Showtime il 24 marzo prossimo. Al momento, Yellowjackets 2 ha il 100% su Rotten Tomatoes, in base alle prime recensioni uscite sul portale.