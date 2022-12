Yellowjackets 2, livelli di violenza inauditi: 'Scene mai viste prima in TV'

Prossimamente, Yellowjackets tornerà per una seconda stagione. Ad oggi non è ancora stata rivelata una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che ai nuovi episodi della serie Showtime prenderà parte Elijah Wood, star de Il Signore degli Anelli.

Durante un recente Q&A di Variety, Sophie Nélisse, che interpreta la giovane Shauna nella serie, ha rilasciato delle nuove anticipazioni sulla seconda stagione: "Ci sono scene nella seconda stagione che sono grafiche, per non dire altro, e ricordo che con gli altri del cast ci siamo guardati l'un l'altro, e ci siamo detti 'Che ca**o stiamo facendo. Tipo , letteralmente, che ca**o stiamo facendo", ha rivelato Nélisse. "Lo guarderai e poi capirai, ma non credo che tu abbia mai visto una scena del genere in TV prima d'ora."

Yellowjackets inizia nel 1996, quando una squadra di giocatori di calcio delle scuole superiori del New Jersey si reca a Seattle per un torneo nazionale. Mentre sorvolano il Canada, il loro aereo precipita nelle profondità della natura selvaggia e i membri rimanenti della squadra devono sopravvivere per diciannove mesi. La serie racconta i loro tentativi di sopravvivenza e allo stesso tempo segue le loro vite attuali nel 2021. La prima stagione vedeva nel cast Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Sammi Hanratty, Steven Krueger, Warren Kole, Christina Ricci e Juliette Lewis.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Christina Ricci su Yellowjackets 2.