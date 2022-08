Yellowjackets 2, la star di Obi-Wan Kenobi Simone Kessell nel cast della serie

L'interprete di Breha Organa nella serie Star Wars di Disney+ Obi-Wan Kenobi .Simone Kessell è ufficialmente entrata a far parte del cast della seconda stagione di Yellowjackets.

La seconda stagione di Yellojackets ha appena annunciato di aver accolto nel suo cast una delle star della serie Star Wars di Disney+ Obi-Wan Kenobi.

Simone Kessell (già vista anche in Reckoning, Outlaws e Terra Nova) interpreterà infatti la versione adulta di Lottie Matthews, mentre l'attrice che le presta il volto nella versione da adolescente, Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road, Gods of Egypt) è stata ora promossa a series regular.

Come riporta anche Collider, il personaggio di Lottie è stato al centro di molti dei misteri che abbiamo visto nella prima stagione di Yellowjackets, e ci sono ancora diverse domande a cui si deve dar risposta. Le premonizioni di Lottie potrebbero avere un ruolo chiave nella nuova stagione, ma almeno per ora non ci è concesso sapere nulla al riguardo.

Kessell, ad ogni modo, non è l'unica versione adulta dei personaggi incontrati finora che vedremo: Lauren Ambrose di Six Feet Under e Servant sarà infatti Van, interpretata da adolescente da Liv Hewson.

Cosa combinerà in questa seconda stagione di Yellowjackets il team di calciatrici bloccate nelle terre selvagge del Canada e cosa è accaduto nel corso dei 25 anni che le separa dalle loro vite attuali?