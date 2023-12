Yellowjackets 3, a che punto è la nuova stagione? Le ultime novità

Sono ripresi i lavori della terza stagione di Yellowjackets, l'horror-drama targato Showtime e disponibile su Sky, co-creato da Ashley Lyle, con star del calibro di Christina Ricci e Elijah Wood. Ora sono stati diffusi aggiornamenti sulla produzione proprio grazie agli showrunner Lyle, Bart Nickerson e Jonathan Lisco.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Yellowjackets.

"Siamo profondamente immersi nella scrittura. Tutti sono tornati incredibilmente entusiasti, desiderosi di iniziare e creativamente rinfrancati. Ci stiamo divertendo molto e siamo molto entusiasti" hanno dichiarato gli showrunner.



Nonostante fosse stato dato il via libera nel dicembre 2022, la produzione della terza stagione di Yellowjackets è stata ritardata a causa dello sciopero degli sceneggiatori di WGA, conclusosi a settembre.

Lo sconvolgente finale della seconda stagione, Narrazione, è stato pubblicato a maggio e ha sconvolto gli spettatori: la scelta di coach Ben di bruciare la capanna non è stata affatto una decisione impulsiva:"Volevamo trovare un nuovo modo per mettere alla prova la squadra, e quale modo migliore se non togliere loro la grande rete del rifugio".



Non perdetevi la nostra recensione di Yellowjackets 2, in attesa della terza stagione attualmente in lavorazione. Nel cast Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Christina Ricci, Elijah Wood, Juliette Lewis e Lauren Ambrose. La serie è andata in onda su Sky Atlantic nella prima stagione e Paramount+ nella seconda.