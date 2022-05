Yellowjackets, Christina Ricci commenta le teorie dei fan: 'Davvero affascinanti'

Mentre sono in corso i lavori per Yellowjackets 2, Christina Ricci intervenuta al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ha commentato alcune delle teorie più assurde che circolano sul web riguardanti la serie tv prodotta da Showtime e in Italia andata in onda su Sky.

L'attrice ha ammesso di aver fatto più volte ricerche in giro per il web per scoprire cosa i telespettatori pensassero di questa serie tv e ha notato che, alcune delle idee postate sui social sono piuttosto condivisibili, altre invece, sono per davvero assurde.

L'ex interprete di Mercoledì Addams ha detto: "Le teorie che circolano sul web sono davvero affascinanti. Un fan si è chiesto se Misty sia in realtà un serial killer, cosa che nemmeno io posso escludere con certezza. Ammazza casualmente qualcuno e ha un bunker pronto per le vittime dei suoi rapimenti. Direi che probabilmente l'ha già fatto prima, ma non lo so".

Tuttavia, Christina Ricci ha stroncato la teoria secondo cui Jackie di Ella Purnell fosse ancora viva: "Non vedo come sia possibile, a dire il vero. Si è congelata a morte. L'abbiamo visto".

L'attrice poi, ha prontamente difeso il suo personaggio, Misty è da molti ritenuta colpevole dell'incidente aereo ma la Ricci non pensa che questo sia possibile: "Voglio dire, l'abbiamo vista in quell'episodio e sembrava molto sorpresa".

Chissà cosa ne pensa Christina Ricci della teoria secondo cui Yellowjackets sia in realtà un remake di Lost. Voi cosa ne pensate di questa serie tv? Vi ha colpito? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.