Yellowjackets, Christina Ricci conferma che 'la Stagione 2 sarà scioccante'

Yellowjackets è diventata rapidamente una delle serie più interessanti dello scorso anno, grazie a un'esperienza emotiva e scioccante in ogni episodio della prima stagione. Mentre siamo in attesa della seconda stagione di cui non abbiamo ancora una data di uscita né un trailer, ci ha pensato Christina Ricci a fornirci qualche dettaglio in merito.

In una recente intervista rilasciata a Entertainment Tonight, la Ricci ha anticipato che la seconda stagione di Yellowjackets sarà "più folle, più scioccante, e davvero avvincente e divertente. Non posso entrare troppo nei dettagli, ma dirò che i primi due copioni hanno fatto sussultare l'intero cast", ha rivelato la Ricci. "Quindi è ancora più aggressiva".

Le notizie più recenti sulla serie hanno già confermato che Lauren Ambrose si è unita alla nuova stagione nei panni della versione adulta di Van, Simone Kessell interpreterà Lottie adulta ed Elijah Wood si è aggiunto a Yellowjackets nei panni di un nuovo personaggio di nome Walter.

"È davvero divertente ed emozionante", ha detto la Ricci parlando dei nuovi membri del cast. "Dopo la prima stagione, la gente ha amato lo show, quindi sono entusiasti di essere qui con noi ed è stato davvero divertente. La maggior parte delle mie scene - non voglio spoilerare nulla - ma molte delle mie scene in questa stagione sono state insieme a Elijah Wood ed è meraviglioso lavorare di nuovo con lui. Ci siamo divertiti molto".

Yellowjackets inizia nel 1996, quando una squadra di giocatori di calcio delle scuole superiori del New Jersey si reca a Seattle per un torneo nazionale. Mentre sorvolano il Canada, il loro aereo precipita nelle profondità della natura selvaggia e i membri rimanenti della squadra devono sopravvivere per diciannove mesi. La serie racconta i loro tentativi di sopravvivenza e allo stesso tempo segue le loro vite attuali nel 2021. La prima stagione vedeva nel cast Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Sammi Hanratty, Steven Krueger, Warren Kole, Christina Ricci e Juliette Lewis.

Su queste pagine trovate anche la nostra recensione della Stagione 1 di Yellowjackets.