Yellowjackets, Christina Ricci su Misty: 'Non l'avevo mai interpretata in modo divertente'

Christina Ricci, dopo essere esplosa nel corso degli anni '90 grazie alle sue interpretazioni in cult come La famiglia Addams, Casper e Il mistero di Sleepy Hollow, sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla serie Yellowjackets, che ha raggiunto un grande successo su Showtime. Recentemente, l'attrice ha parlato a fondo del suo personaggio.

Nel corso della tavola rotonda organizzata per gli attori dal Los Angeles Times, la Ricci si è unita ai colleghi Helen Mirren (1923), Bella Ramsey (The Last of Us), Patrick Stewart (Picard) e Jeremy Strong (Succession) per discutere di tutto, dalle loro carriere all'arte della recitazione in generale.

Per quanto riguarda la questione della separazione tra attore e personaggio, la Ricci ha ammesso di avere ancora qualche difficoltà con questo aspetto della recitazione:

"Quando ho girato la prima stagione, mi sono resa conto che Misty è un personaggio sboccato e che dovrebbe essere divertente. Ma non l'ho mai interpretata in modo divertente. Quindi la interpreto nel modo più veritiero possibile, e alla fine risulta divertente. E mi mette a disagio quando la gente mi dice che lo trova divertente".

Dopo una prima stagione da record, Yellowjackets è stata rinnovata per una Stagione 3 ancora prima della messa in onda della seconda, che si è conclusa poche settimane fa con un gran finale.

Christina Ricci ha poi aggiunto che le sue colleghe in Yellowjackets continuano a dirle: "Devi capire perché odi il fatto che lei sia divertente". Tuttavia, la Ricci sembra aver già decodificato questo problema che le causa tutta questa ansia, spiegando: "Il mio ego si è fuso con il suo... e lei non vorrebbe essere derisa".

In Italia, Yellowjackets è disponibile in streaming su Paramount+.