Yellowjackets, il co-creatore annuncia un episodio bonus prima della terza stagione

Yellowjackets 3 subirà dei ritardi per lo sciopero degli sceneggiatori, eppure, stando a una recente dichiarazione del co-creatore Ashley Lyle, i fan possono risollevarsi col morale: un episodio bonus sarà trasmesso tra la seconda e la terza stagione della serie!

Tutto è iniziato dal post dell'utente Twitter Antler Queen. "Aspettate un momento" ha scritto, "Ho guardato la live di una candela accesa e il dannatissimo Superbowl nella vana speranza di un trailer. Stare sveglio ancora per due ore nella remota di un episodio bonus? No: vai a camminare al parco, piuttosto".

Al che, questa è stata la risposta di Lyle: "Nooooo. Vai a letto! Riposati! Ci sarà un episodio bonus tra le due stagioni, ma io vi amo tutti e non vorrei mai che vi privaste di ore di sonno immaginando una qualche rivelazione in serata".

Ambientata nel 1996, la serie racconta la storia di una squadra di giocatori di calcio che si reca a Seattle per un torneo nazionale. Peccato che, mentre sorvolano il Canada, il loro aereo si schianti nella natura selvaggia, con tutta l'inumana, tribale sopravvivenza dei passeggeri che ne deriva...

Cosa sappiamo sul futuro della saga? "Forse diventeremo più strani" ha aggiunto Lyle. "Le ripercussioni dopo la caduta di QUEL personaggio influenzeranno i nostri (anti)eroi? La lotta delle ragazze per sopravvivere diventerà ancora più triste e sporca? Dobbiamo ancora raccontare la storia di Pit Girl? Certo, ci puoi scommettere!", dopodiché ha ringraziato tutti quanti gli appassionati per il tempo prezioso trascorso in compagnia della storia.

Ci auguriamo che la serie continui a mantenere alta l'asticella della qualità, sulla scia del 100% di Yellowjackets 2 su Rotten Tomatoes.