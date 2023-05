Yellowjackets, i compositori commentano l'uso della musica nella serie

Yellowjackets è una serie televisiva statunitense creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson. Vede come protagoniste Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher e Sammi Hanratty come quattro adolescenti coinvolte in un incidente aereo, con Melanie Lynskey e Tawny Cypress, tra le altre, che interpretano le loro controparti adulte.

Definire memorabile la seconda stagione di Yellowjackets sarebbe un eufemismo. La serie Showtime era già un fenomeno subito dopo il suo debutto nel 2021, ma la seconda stagione ha portato le cose a un livello ancora più folle.

La storia è precipitata nell'oscurità mentre i suoi personaggi si sono buttati nel cannibalismo, i misteri della natura selvaggia sono diventati sempre più strani e i peccati del passato hanno continuato ad avere importanti ramificazioni sui sopravvissuti ai giorni nostri.

Se siete interessati ecco qui invece la nostra recensione della prima stagione di Yellowjackets.

La musica della serie in particolare aveva il suo tono e la sua atmosfera unici e secondo i compositori Anna Waronker e Craig Wedren, doveva essere così.

I musicisti hanno detto a Nicole Drum di ComicBook.com che la musica per la serie doveva sconvolgere, non essere solo spaventosa, ed hanno preso ispirazione dai film di mostri della Universal del passato per la maggior parte degli elementi sonori inseriti nello show.

"Dobbiamo sentirci a disagio quando stiamo facendo questa musica. Se non ci sentiamo nel modo in cui la scena ha bisogno di far sentire il pubblico, probabilmente non lo sentiranno neanche loro", ha detto Wedren.

"E il nostro livello è piuttosto alto perché passiamo tutta la nostra vita a fare musica, quindi probabilmente abbiamo una soglia più alta per quella roba. Quindi, sappiamo che se siamo spaventati o instabili o disorientati, penso che disorientato sia probabilmente un termine migliore per questa colonna sonora, se ci sentiamo così, molto probabilmente lo sarà anche il pubblico. E quindi, a differenza dei più tradizionali spettacoli di genere, dove sai in che mondo ti trovi, qui c'è la libertà di creare il nostro mondo".

Intanto Christina Ricci definisce affascinanti le teorie dei fan su Yellowjackets.

Waronker ha continuato spiegando che a un certo punto nel fare musica per la seconda stagione, lei stessa si è sentita come se "la natura selvaggia l'avesse scelta" in quanto ha iniziato a identificarsi con i diversi elementi della serie e il suo argomento, che si collegava alla musica.

Sembra quindi che questo show abbia attratto a sé non solo gli spettatori, ma anche i musicisti migliori possibili per estrarne davvero un prodotto di pregio.