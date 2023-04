Yellowjackets: ecco la cover della sigla cantata da Alanis Morrisette nell'ultimo episodio

Alanis Morrisette ha registrato una nuova versione del brano d'apertura di Yellowjackets che è poi stata inserita nel corso del quarto episodio della seconda stagione attualmente in onda su Paramount+. La cover è stata quindi resa disponibile per l'ascolto in streaming sulle varie piattaforme. Non è la prima incursione della popstar nello show.

Il brano Uninvited di Morrisette era già stato utilizzato dallo show nella sua colonna sonora e adesso la celebre popstar è stata invitata a partecipare attivamente con la reimmaginazione del brano d'apertura nella serie stessa. "Adoro la versione originale di 'No Return', è semplicemente una canzone perfetta", ha detto Morissette della title track composta per lo show da Craig Wedren e Anna Waronker e pubblicata per la prima volta nel gennaio 2022.

Questa seconda stagione ha già fatto registrare ascolti record su Showtime, i migliori per la piattaforma.

"Di sicuro è stata una sfida quando mi hanno chiesto di reinterpretarla, ma vedo dei parallelismi tra 'Yellowjackets' e la mia prospettiva durante la scrittura delle canzoni: la pura intensità, l'andare dritti al punto senza paura di sconfinare nel profano", ha aggiunto la cantautrice.

"Mi sono impegnata per tutta la mia carriera a sostenere l'emancipazione delle donne e delle persone più sensibili, e a vedere il mondo attraverso la lente femminile, e la cosa meravigliosa di questo show è che a ogni personaggio è permesso di essere dinamico e complesso, al contrario di versioni troppo semplificate e ridotte delle donne. Sono onorata di far parte dell'eredità di 'Yellowjackets'".

Ricordiamo che Yellowjackets è stata rinnovata per la Stagione 3 prima ancora del debutto della seconda stagione, confermando la fiducia di Showtime nel prodotto.

Quella di Alanis Morrisette non è l'unica cover a comparire nella serie, anche Florence Welch (dei Florence + The Machine) ha eseguito una perturbante cover di Just a Girl, brano del 1995 dei No Doubt. Essendo parte dello show ambientata nel 1996, nel corso degli episodi abbiamo potuto ascoltare brani delle maggiori popstar del periodo come Tori Amos, PJ Harve, le Hole e i Garbage.