Yellowjackets, Liv Hewson non parteciperà agli Emmy: 'Non c'è posto per me'

"Non c'è posto per me nelle categorie di recitazione", così ha affermato una delle attrici del cast di Yellowjackets.

L'attrice, non-binaria, ha rilasciato un'intervista per Variety in cui ha spiegato le ragioni della sua assenza nei prossimi Emmy.

"Sarebbe inesatto da parte mia presentarmi come attrice. Ma non ha senso per me nemmeno essere messa insieme ai ragazzi. È abbastanza semplice come concetto alla fine, non c'è molto da capire. Semplicemente non posso partecipare alla cerimonia perché non c'è spazio per me", ha aggiunto l'attrice.

Nel frattempo la serie Yellowjackets volge verso la sua terza stagione. Chris McCarthy, CEO di Showtime e Paramount Media Networks, ha rivelato che: "Con il successo incontenibile della prima stagione di Yellowjackets e l'attesa per la seconda, volevamo massimizzare lo slancio accelerando il rinnovo della terza stagione".

Infatti la seconda stagione dello show deve ancora uscire (e a tal proposito vi rimandiamo al trailer di Yellowjackets 2, che speriamo non vi siate persi) ma l'entusiasmo generale per il prodotto lo ha già portato verso un terzo capitolo. Nel cast c'è ancora Christina Ricci, nonché una dei protagonisti della serie di Tim Burton, Mercoledì, insieme a Jenna Ortega.

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di Yellowjackets.