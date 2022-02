Yellowjackets, Melanie Lynskey:'Non credevo di raggiungere ora il successo'

Melanie Lynskey è un'attrice molto prolifica e in passato aveva già interpretato personaggi apprezzati dal pubblico come Rose nella sit-com Due uomini e mezzo. Ma il successo ottenuto con Yellowjackets non ha precedenti nella carriera di Lynskey, che si è raccontata in un'intervista al The Guardian.

La sua carriera per trent'anni ha conosciuto il plauso della critica ma non la fama mainstream, raggiunta con Yellowjackets. Nonostante sia una delle co-star di un cast molto nutrito, Lynskey si è fatta notare per la sua performance nel ruolo di Shauna, una delle quattro donne sopravvissute ad un incidente aereo da adolescenti.

"Trovo divertente far parte di qualcosa che la gente sta guardando, è un'esperienza diversa" ha dichiarato l'attrice. Un'attenzione del pubblico insolita. Rispondendo ad un'amica, Lynskey ha dichiarato:"Molto più facile è rimanere fuori dai radar, fare in modo che le persone dicano 'Dovresti ricevere più attenzione, dovresti avere più ruoli' o altro; è strano averlo fatto per 30 anni e poi all'improvviso..." Gli autori ora sono impegnati per la lavorazione della seconda stagione di Yellowjackets.



L'attrice, che vanta in carriera tanto cinema, in ultimo Don't Look Up di Adam McKay, e serie tv come Mrs. America e Togetherness, prosegue:"Non pensavo che sarebbe successo, ho pensato che se fosse successo sarebbe stato intorno ai 20 anni. Quindi sono grata ed è davvero bello avere delle scelte, ma mi fa sentire vulnerabile".



Sul nostro sito trovate la recensione di Yellowjackets, prima stagione dello show con Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sophie Nélisse, Christina Ricci e Juliette Lewis. La serie in Italia è disponibile su Sky Atlantic.