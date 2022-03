Yellowjackets sarebbe una rielaborazione di Lost? Ecco i personaggi a confronto!

Come in molti sapranno, Yellowjackets è il nuovo survival show di Showtime che ha ottenuto un discreto successo di pubblico, quasi sbalorditivo considerando che si tratta di un prodotto originale alla sua prima stagione. In molti stanno mettendo in evidenza alcune similitudini con un altro survival di un certo peso: l'indimenticata serie cult Lost.

Mentre gli showrunner sono già al lavoro su Yellowjackets 2, non sono pochi i siti che hanno fatto notare queste somiglianze con Lost di Damon Lindelof e J.J. Abrams; addirittura c'è chi si è messo ad assegnare il ruolo dei personaggi di Lost a ciascun interprete di Yellowjackets, come alla ricerca di un corrispettivo o di un archetipo in comune. In questa fantomatica ricerca, ad esempio, il personaggio di Shauna sarebbe il corrispettivo di Kate Austen, un personaggio inizialmente timido che pian piano viene emerge dal gruppo.

Lottie sarebbe John Locke, ovvero la sua apertura all'idea che forze soprannaturali stiano agendo nel presente. Sono entrambi personaggi cresciuti senza i genitori anche se Lottie solo emotivamente. Natalie sarebbe il corrispettivo di Charlie Pace, entrambi hanno una storia di abusi di droghe. Hanno anche un gran cuore in comune, ci sono sempre per gli amici che mettono al primo posto. Van è poi uguale a James "Sawyer" Ford, i membri più sarcastici del gruppo che usano la comicità come meccanismo di difesa per le loro insicurezze e paure. Misty ricorda Ben Linus, per il suo macabro senso dell'umorismo e per l'intelligenza.

Jackie, poi, ricorda Shannon Rutherford, personaggi che faticano a rimettere insieme la propria vita dopo il disastro. Laura Lee sembra ricordare vagamente Rose Nadler, principalmente per la fede che mostrano dopo la tragedia. Travis è chiaramente riferito a Jin-Soo Kwon, dato che entrambi mostrano del risentimento verso il padre. Infine, la mascotte Biscuit come il cane Vincent dello show della ABC.

Su queste pagine trovate la nostra recensione di Yellowjackets.