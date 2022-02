Yellowjackets: gli showrunner sono già al lavoro sulla Stagione 2

Dopo l'incredibile successo della prima stagione, Yellowjackets è stata rinnovata nel dicembre scorso per una seconda stagione da Showtime e oggi arrivano le prime novità in merito a quello che vedremo nei prossimi episodi. La novità principale riguarda appunto la ripresa dei lavori di scrittura delle sceneggiature, come confermato dagli autori.

Dopo una prima stagione di Yellowjackets di grande impatto, adesso sarà ancor più difficile consegnare al pubblico di appassionati ulteriori episodi che possiedano la stessa intensità visiva e narrativa, ma come confermato da Variety, gli sceneggiatori hanno già cominciato a scrivere la seconda stagione e a quanto pare il gruppo di autori è aumentato: "La nostra stanza degli autori è stata riaperta e abbiamo aggiunto un paio di nuovi volti al gruppo e in larga parte il nostro team della prima stagione è rimasto intatto perché sono stati semplicemente fantastici", ha spiegato la showrunner Ashley Lyle. "Non vediamo l'ora di immergerci [nella scrittura dei nuovi episodi] ma siamo ancora nelle fasi iniziali".

Pochi giorni fa avevano tenuto banco delle polemiche sul bodyshaming nei confronti di Melanie Lynskey avvenuto sul set della serie. L'attrice neozelandese ha risposto a un tweet, poi cancellato dall'autrice, che raccontava di essere particolarmente infastidita da coloro che dichiarano di essere solo preoccupati dalla salute di una donna e del suo peso: "La storia della mia vita da quando Yellowjackets ha esordito" le ha risposto Lynskey nel tweet che potete leggere a fine articolo, ricordando inoltre che gli spettatori vedono solo una piccola parte di ciò che un attore è realmente. "Non mi vedi sul mio tapis roulant! Non mi vedi correre al parco con mio figlio! Magro non equivale sempre a sano".

Poche settimane fa, l'attrice aveva rivelato che le sue colleghe si erano unite in sua difesa dopo che un componente della troupe di Yellowjackets l'aveva criticata per il suo fisico. "Mi chiedevano: Che cosa intendi fare? Sono sicuro che i produttori ti troveranno un personal trainer e ti aiuteranno" ha raccontato l'attrice.

Su queste pagine, infine, trovate la nostra recensione di Yellowjackets.