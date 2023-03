Yellowjackets: la Stagione 2 debutta con ascolti record su Showtime Networks

Dopo aver esordito con il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, guadagnandosi il sostegno della critica, la Stagione 2 di Yellowjackets è partita alla grande registrando il record di ascolti su Showtime Networks, risultato ottenuto anche conteggiando i dati forniti dallo streaming (il debutto in Italia è previsto prossimamente su Paramount+).

La serie thriller di successo è tornata su Showtime lo scorso fine settimana con la première della seconda stagione, debuttando venerdì sulla piattaforma di streaming della rete e andando in onda domenica sera sulla rete stessa. La combinazione dei numeri del weekend di apertura in streaming e della messa in onda della domenica ha fatto sì che l'episodio di Yellowjackets fosse il più visto in prima visione nella storia di Showtime, superando il record precedente di Dexter: New Blood.

Su entrambe le piattaforme, la première della seconda stagione di Yellowjackets ha totalizzato quasi 2 milioni di telespettatori nel fine settimana, consolidando la serie come un punto fermo di Showtime per il futuro. L'audience dell'episodio è aumentata del 110% rispetto al debutto della prima stagione e di oltre il 40% rispetto al suo finale. Questo sancisce l'interesse in aumento verso questa serie da parte del pubblico e il buon passaparola di cui ha potuto godere una volta conclusa la prima stagione.

"Yellowjackets ha battuto il record della premiere di Showtime più seguita di sempre grazie ad Ashley, Bart, Jonathan e al nostro straordinario cast che ha portato la seconda stagione a livelli ancora più alti", ha dichiarato Chris McCarthy, presidente e CEO di Showtime/MTV Entertainment Studios & Paramount Media Networks.

"Attingendo alla nostra collaudata strategia di promozione delle serie attraverso l'intero insieme di brand di Paramount Media Networks, siamo riusciti ad ampliare la portata e a portare nuovi spettatori in questa incredibile serie che combina abilmente horror psicologico, commedia dark e dramma adolescenziale".

Come saprete, Showtime ha già rinnovato Yellowjackets per la Stagione 3.