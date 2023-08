Yellowjackets, la teoria sulla morte di quel personaggio è vera? Risponde la showrunner

In attesa di poter vedere la terza stagione della serie , la produttrice Karyn Kusama ha detto la sua rispetto a una teoria che riguarda YellowJackets 2, e, in particolare un’idea che circola tra i fan a proposito del destino di Natalie, interpretata da Juliette Lewis e Sophie Thatcher, dopo che la stessa ha pescato la carta della Regina di Cuori.

Dopo che il finale di stagione di YellowJackets ha fatto registrare il record di streaming per Showtime, torniamo a occuparci dello show televisivo scritto e ideato da Ashley Lyle e Bart Nickerson per riportare le parole della Kusama che, parlando a The Hollywood Reporter ha dichiarato di trovare molto interessanti le teorie sul marchio della morte toccato al personaggio dopo gli eventi della timeline del 1996.

Queste le parole della produttrice: “È interessante. Capisco questa interpretazione. Io la vedo in modo un po’ diverso: per me il segno è più il momento in cui viene scelta per essere la nuova leader del culto. Questa mentalità è la sua vera rovina. È la sua più grande vergogna, la sua più grande fonte di rimpianto e di dolore. Indossa una corona pesante che ha un prezzo terribili a livello morale ed etico”.

Nella stessa intervista, la Kusama, ha anticipato qualcosa della terza stagione: “Il racconto di quello che succede immediatamente dopo che i protagonisit rientrano nel mondo, per me, è un materiale che vale un’intera stagione”.

Una terza stagione che cambierà ancora le carte in tavola, dunque. Intanto, noi vi lasciamo con la recensione della seconda stagione di YellowJackets.