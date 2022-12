Yellowjackets, il trailer della seconda stagione svela la data d'uscita!

Showtime ha pubblicato il primo atteso teaser trailer della seconda stagione di Yellowjackets, annunciando la data d'uscita del nuovo ciclo di episodi. La serie, creata e scritta da Ashley Lyle e Bart Nickerson, sarà disponibile in Italia nuovamente su Sky Atlantic nel 2023, dopo il debutto della prima stagione nel 2021.

Yellowjackets 2 raggiungerà livelli di violenza inauditi e sarà presentata in anteprima il prossimo 24 marzo, come annunciato nel criptico teaser di 15 secondi pubblicato da Showtime, nel quale si vede la creazione di un disegno stilizzato piuttosto misterioso e un inverno rigido, che potrebbe essere il preludio ad una seconda stagione ancor più terrificante.



La serie creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson è un avvicente mix di epica sopravvivenza, horror psicologico e dramma di formazione, come descritto nella sinossi.

Nella seconda stagione è stato annunciato che Lauren Ambrose interpreterà la versione adulta di Van, con Simone Kessell nei panni della versione adulta di Lottie.



Christina Ricci ha confermato che Yellowjackets 2 sarà scioccante. La star di Mercoledì tornerà nei nuovi episodi insieme a Elijah Wood nel ruolo di Walter, un detective e cittadino devoto che sfiderà Misty (Ricci).

Le riprese di Yellowjackets 2 sono iniziate a fine agosto, come annunciato ufficialmente da Showtime.

Nella prima stagione dello show Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci e Juliette Lewis hanno interpretato le versioni adulte dei personaggi principali adolescenti.