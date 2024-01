Yellowstone 1923, quando uscirà la nuova stagione della serie tv con Harrison Ford?

All'interno del franchise televisivo di Yellowstone, la serie 1923 vede protagonisti assoluti due giganti della recitazione come Harrison Ford e Helen Mirren e racconta un capitolo della storia dei Dutton ambientato all'indomani della conclusione della prima guerra mondiale. Già rinnovata, scopriamo quando arriverà in streaming la nuova stagione.

Le riprese della seconda stagione di 1923 sarebbero dovute iniziare immediatamente dopo la conclusione della messa in onda della prima, ma sono state bloccate e sospese in maniera indefinita a causa dell'inizio degli scioperi a Hollywood, che hanno coinvolto i sindacati degli sceneggiatori e degli attori.

Un primo aggiornamento sulle riprese potrebbe averlo dato la star Brandon Sklenar, che avrebbe fatto riferimento al periodo effettivo in cui vedremo i nuovi episodi dello show. Parlando con Fox News, Sklenar si è lasciato sfuggire di essere nel bel mezzo della preparazione della serie, partecipando a quello che ha definito "campo cowboy".

L'interprete di Spencer Dutton ha dichiarato di non aver ancora girato alcuna scena con i protagonisti della serie Harrison Ford e Helen Mirren per la seconda stagione, ma "lo farà negli ultimi otto episodi" che "stanno per iniziare a girare". Questa è la prima indicazione che 1923 è tornato in produzione, il che significa che un'uscita entro il 2024 è più probabile che mai.

Le riprese della prima stagione erano iniziate nell'agosto del 2022, con la serie poi approdata su Paramount+ quattro mesi dopo, il 18 dicembre 2022. Se le riprese della seconda stagione si svolgeranno tutte in questo periodo, i fan potrebbero aspettarsi il ritorno dell'amato drama in streaming già nell'estate del 2024.

Tuttavia, il team creativo di 1923 potrebbe temporeggiare, optando per un'uscita simile a quella della prima stagione, nell'ultimo quadrimestre dell'anno (tra settembre e dicembre 2024).

La prima stagione ha visto lo scellerato magnate d'affari Donald Whitfield offrirsi gentilmente di pagare la tassa di proprietà dei Dutton, prendendo essenzialmente possesso del ranch di famiglia fino a quando non avrebbero avuto i soldi per ripagarlo. La seconda stagione metterà in scena sicuramente un confronto tra il clan di allevatori di bestiame della serie e Whitfield, con i primi che cercheranno di salvare l'attività che appartiene alla loro famiglia da generazioni.

Naturalmente, i fan sanno che alla fine si risolverà tutto, visto che Yellowstone vede i personaggi della famiglia Dutton prendersi cura del ranch generazioni dopo, ma questo non vuol dire che non ci saranno colpi di scena lungo la strada. Sicuramente, la seconda stagione di 1923 sarà ancora ricca di intrighi narrativi, mentre il clan Dutton farà del suo meglio per mantenere l'integrità dell'azienda di famiglia.