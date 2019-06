Yellowstone 2: Kevin Costner torna nella seconda stagione

La seconda stagione di Yellowstone con Kevin Costner nei panni di John Dutton, il proprietario di un ranch a conduzione familiare, torna in tv.

La serie, trasmessa su Paromount Network, è stata la più vista via cavo negli USA.

L'attore Luke Grimes, che interpreta Kayce Dutton, il figlio di John, spiega come il finale della prima stagione avesse dimostrato cosa è disposto a fare pur di proteggere i terreni della sua famiglia dagli imprenditori che li stavano minacciando. Ma già nell'episodio pilota dello show, in cui sempre il suo personaggio aveva ucciso il cognato, aveva determinato un cambiamento di direzione nel corso della sua esistenza.

In questa seconda stagione lo troveremo molto provato a causa della perdita dell'amore della sua vita, ma proprio per questo farà di tutto per salvaguardare almeno il futuro di suo figlio.

Sulla nostra pagina trovate il trailer della seconda stagione di Yellowstone.